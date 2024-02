BBB: Wanessa revela quando começou a implicar com Davi

Wanessa Camargo não deixou de explicar para Yasmin Brunet que sua implicância com Davi não vem de sua cabeça e que o brother deu motivos para que ela preste atenção em seu jogo. De acordo com a cantora, tudo começou a partir de um comentário de Mc Bin Laden.

“Eu tinha minhas implicâncias e meus olhares sobre as questões do Davi”, começou Wanessa. “Porque ele falou o negócio que foi maldade”, pondera Yasmin.

“Quando eu pirei na do Davi, que eu fiquei com muito gatilho, fiquei tremendo aqui, foi porque o jeito que ele falou, não sei se foi ele, mas a galera falou ali do que fizeram com você, foi quando eu pirei e falei ‘esse menino é do mal'”, recordou a sister.

Em seguida, ela afirma que Bin influencia os brothers no reality e coloca pilhas nas situações. “Fui falar ‘bom dia’ e ele não falou ‘bom dia’. (…) Ele não olha na minha cara mais”, diz. “Ele quer isso, né?”, opina Yasmin. “Ele quer se fazer agora de o rejeitado da casa”, complementa Wanessa.