BBB: Matteus e Marcus Vinicius se estranham e discutem

Antes da festa da quarta (07) dentro do BBB, os brothers ficaram com os nervos à flor da pele com o estranhamento entre Marcus e Matteus. Os dois trocaram farpas antes da festa do líder, Marcus Vinicius falou sobre a assistente social, que é melhor amiga de Fernanda, não poder curtir com a líder, já que saiu do VIP após ter recebido o monstro do anjo Matteus.

“Mas é o game, né?”, comentou Marcus. Alegrete fez questão de esclarecer: “Cara, não foi de maldade. Não adianta querer fazer, dar uma de…”.

O comissário logo reagiu. “Ninguém está colocando a culpa em ti, Matteus. Ninguém está colocando a culpa em você. A gente está falando que é chata a situação. É isso, está tudo certo, vida que segue”, disparou.