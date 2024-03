BBB 24: Yasmin Brunet é eliminada após receber mais de 80% dos votos

O público gosta de um mal feito. Claro! Por isso resolveram deixar o Buda para causar na casa e Isabelle, porque é uma das queridinhas. Sendo assim, Yasmin Brunet deixou a casa mais vigiada do Brasil ontem (12). A modelo saiu com 80% dos votos ao disputar uma vaga com os dois brothers.

A loira enfrentou um paredão triplo ao lado de Lucas Henrique e Isabelle. O professor de educação física recebeu 16,84% dos votos e cunhã apenas 2,4%.

Yasmin foi parar na berlinda por causa da indicação da Líder Beatriz, que a mandou direto para a votação do público.