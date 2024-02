BBB 24: Wanessa chora e grita: “Não estou aguentando”

Wanessa Camargo protagonizou uma treta feia com Davi na noite de ontem (28). Tudo aconteceu após a briga dela e Yasmin com Alane. No banheiro da casa ela foi consolada por Matteus e desabafou sobre o brother que já não vai com a cara desde o início.

“Ele é mal-educado, inconveniente, ele é tudo isso. Tá me enchendo a p** do saco. Ele é mal-educado, manda os outros tomar no c, manda os outros calarem a boca, eu sou educada com ele, entende?”.

Pitel e Fernanda foram até o banheiro e a confeiteira disparou: “Não liga para isso. Não deixa! Você foi muito bem!”. “Ele só está querendo usar você para fazer VT, relaxa!”, acalmou Lucas.