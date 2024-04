BBB 24: Top com cascas de laranja de Bia começa a ser vendido em lojas

O top de laranjas de Beatriz pode ter incomodado os haters que se incomodam com o seu jeito, mas os vendedores adoram o seu jeitinho espontâneo de ser. O top de laranjas ficou tão famoso que foi parar na vitrine de lojas.

O top apareceu após Bia fazer uma promessa. Ela apareceu no ao vivo com a produção, mas recebeu um alerta de Tadeu Schmidt. No ao vivo, o apresentador deu uma chamada na sister dizendo que o uso poderia trazer riscos à saúde.

No X, antigo Twitter, viralizou uma foto de uma peça igual a da ex-camelô exposta no manequim de uma loja localizada no Shopping Cidade, em Curitiba. Além do top, a gargantilha com a casca de laranja também foi reproduzida.