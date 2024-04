BBB 24: Sonia Abrão detona aparição ao vivo de ex de Lucas: “Um papelão”

Sônia Abrão detonou a atitude de Camila Moura, que apareceu ao vivo no Mais Você para ter uma conversa com seu ex, Lucas Buda. Após falar mal de Ana Maria Braga por ter exposto o ex-casal ao vivo, a apresentadora falou sobre a postura da professora de história e sobre sua aparência, que era outra há semanas.

“Agora entrar no ar, como doentinha, como vítima, como coitadinha […] faça-me o favor!”, disparou, além de aconselhar que ela poderia ter deixado os advogados cuidando disso. “De repente ela me faz um papelão como esse! Que decepção!”.

Em outro momento, ela também comentou a reação do capoeirista ao ver a ex no matutino. “Ao vivo para todo o Brasil ela [Camila] vem e questiona ele de uma maneira muito incisiva e ele se quer consegue abrir a boca”, pontuou sobre Moura ter mencionado que mandou uma mensagem para o ex-brother, mas não teve retorno.

Pouco depois, Abrão esclareceu que não estava defendendo Lucas, mas que Camila passou dos limites. “Eu não estou condenando a Camila, sempre estivemos do lado dela nessa história […], agora no final começou a exagerar, passar das medidas”, opinou dizendo que ela ‘começou a esculhambar um pouquinho’. “Menos Camila, menos! Influencer sim, mas essa coisa de muita exposição, não!”, disparou.