BBB 24: Rodriguinho é eliminado no paredão

Fim de jogo para Rodriguinho, que agora poderá curtir o tempo com sua família e amigos fora da casa mais vigiada do Brasil. O cantor foi eliminado com 78,23% dos votos do público. No embate do paredão ele enfrentava Fernanda e Lucas Henrique. O artista foi o décimo participante a ser eliminado do jogo na temporada.

Rodriguinho foi parar na berlinda por causa da indicação da líder Beatriz, que o mandou direto para a votação do público.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre Rodriguinho logo no começo. Ele falou sobre as declarações do cantor em querer ir embora do reality show e o que o público poderia pensar disso.