BBB 24: Namorada de Davi lamenta atitude de Leidy

A namorada de Davi usou suas redes sociais para desabafar diante do que aconteceu na noite de ontem (11), quando Leidy jogou as roupas do brother dentro da piscina. Mani Reggo lamentou o fato e o que o seu amor tem passado dentro do reality.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma imagem toda preta e desabafou: “Não existe imagem nem palavra”.

“Que dor. Ficamos tão felizes, não sabíamos que seria assim lá dentro nem aqui fora”, escreveu ela em seu perfil na rede social. Vale lembrar que logo após a ação de Leidy Elin, Davi caiu no choro e também lamentou a situação.