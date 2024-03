BBB 24: Michel é eliminado com 70,33% dos votos

Michel foi o novo eliminado do BBB 24, da Globo, após receber 70,33% dos votos do público. O professor de geografia deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira, 05.

O mineiro enfrentou um paredão triplo ao lado de Davi e Alane. O baiano recebeu 28,73% dos votos e a bailarina apenas 0,94%. Ele foi o décimo primeiro participante a ser eliminado do jogo na temporada.

Michel foi parar na berlinda por causa da indicação do líder Lucas Henrique, que o mandou direto para a votação do público.