BBB 24: Michel conversa com Davi apór usar o termo ‘viado’ em discussão: “Estava de cabeça quente”

Depois de usar o termo “viado” em uma dispcussão na casa mais vigiada do BBB, Michel fez questão de puxar a orelha de Davi para que ele preste mais atenção no que está falando dentro da casa.

“Cuidado com o que você fala, no quarto você repetiu, isso é muito delicado, pega muito mal, você pega uma minoria, eu to aqui por isso também a gente luta para caralho para não acontecer isso”, disse

Ele ainda completa: “No quarto achei que poderia ser uma maneira de expressão”. Logo, Davi se desculpa: “Eu estava estressado mas não foi para te machucar”.

“Te respeito para caramba e não tenho nada contra você, o que vale é a amizade, estamos juntos independente do seu gênero, do seu sexo, eu estava de cabeça quente, não foi para machucar você nem ninguém”, finalizou Davi.