BBB 24: MC Bin Laden e Giovanna têm DR

Parece que mais um casal vai chegando ao fim no BBB 24. Mc Bin Laden e Giovanna conversavam entre si para se resolverem após chegaram a conclusão que os seus grupos tinham ideais opostos.

“Eu acho que a gente, hoje, está num momento que eu estou tretado com todo mundo aqui”, afirmou o MC. “Todo mundo quem?”, perguntou a nutricionista. “Todo mundo do seu grupo. Eu não quero prejudicar você aqui dentro, entendeu?”, explicou o brother.

“Não é todo mundo. São as pessoas que eu convivo aqui”, devolveu ela. “E aí?”, perguntou Bin. “E aí o quê?”, rebateu Giovanna. “Eu quero ouvir você falar também”, pediu ele.

“Uma coisa que eu não gosto, Bin, é indiretinha”, disparou, relembrando uma postura do brother após a formação do paredão do último domingo, 18. “Ontem, lá na sala, na hora que eu passei saindo do quarto, você mandou uma na frente da Alane e da Bia, que se você pudesse tiraria alguém que você gosta mais, no caso você estava falando da Ane. Para fazer média, ainda por cima, na frente das meninas”. O artista ainda disse que Giovanna não precisa ficar desconfortável em pedir para terminar com ele.