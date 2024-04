BBB 24: Matteus fala de Deniziane: “Quero pedir perdão”

Matteus não deixou de falar de Deniziane após engatar um affair com Isabelle perto da final do reality da Globo. Ao sair da casa, o brother participou do Bate-papo BBB e comentou se pretende conversar com Anny sobre o que eles viveram dentro da casa. Passado é passado?

“Me doeu muito a hora que ela saiu. Eu me senti culpado. Ela disse que não queria se envolver com ninguém e também fui com o intuito de não ficar com ninguém. Entrar aqui envolve muita coisa e eu colocar isso em risco. Lá você não tem a resposta de nada”, contou ele.

E completou: “Eu quero conversar com ela. Quero pedir perdão, me desculpa se eu fiz alguma coisa para te prejudicar”.