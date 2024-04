BBB 24: Lulu Santos cumprimenta brothers e pede para Bia: “Não me derrube!”

Meu querido amigo e muso da música brasileira, Lulu Santos, esteve presente no BBB 24 para comemorar com os brothers a chegada do Top 5. O cantor foi bem simpático e cumprimentou todos os participantes, porém quando chegou na vez de Bia do Brás ele conteve sua felicidade e pediu que ela não o derrubasse.

Enquanto cantava, o artista foi cumprimentando todos os participantes, que ficaram empolgados com o momento. “Prazer te conhecer!”, falou Matteus. “Obrigada”, agradeceu Isabelle.

Em seguida, Lulu apertou a mão de Beatriz, que reagiu: “Ai Lulu, que alegria!”. O astro brincou: “Não me derruba!”, disparou relembrando o episódio em que a vendedora derrubou Sabrina Sato no chão da casa.