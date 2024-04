BBB 24: Isabelle, Davi e Beatriz. Quem sai?

Vish! Manas, a noite de ontem (09), foi marcada pela formação de um dos paredões mais emblemáticos da edição do BBB 24: Isabelle, Davi e Beatriz se enfrentam no penúltimo paredão triplo do reality.

Após vencer uma das maiores provas da história do BBB, Matteus indicou Isabelle direto ao paredão. Em seguida, a casa votou em aberto começando pelo indicado pelo Líder. Após votar, cunhã precisou escolher o próximo e assim sucessivamente.

Davi e Bia empataram com 2 votos e Matteus precisou desempatar. O gaúcho mandou o baiano direto ao paredão como o mais votado pela casa. Davi teve direito a um Contragolpe e puxou Beatriz direto para berlinda.