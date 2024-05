BBB 24: Globo toma decisão sobre contrato de ex-participantes após reclamações

Ficamos sabendo que essa semana alguns participantes do grupo ‘Pipoca’ do BBB 24 foram dispensados pela Globo, fazendo a emissora repensar em seu contrato com alguns dos participantes do seu reality de sucesso. Eles tinham um contrato com a emissora e eram proibidos de trabalhar com marcas que não fossem autorizadas previamente.

Segundo o site Notícias da TV, apenas Alane Dias, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Giovanna Pitel seguem contratados.

O fim da parceria aconteceu devido as reclamações de alguns ex-participantes, que afirmaram que estavam com dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho após o reality show.