BBB 24: Giovanna realmente trapaceou na prova do líder?  

Minha gente, a Giovanna finalmente conseguiu participar de uma prova do BBB24 depois de passar metade do programa com o pé imobilizado e nesta quinta-feira (14), a gata ainda conseguir conquistar a tão sonhada liderança. Ela e Davi foram para a etapa final da disputa, que seria determinada na sorte. Mas um internauta afirmou que a mineira já sabia qual caminho seguir para ganhar a liderança da semana.

Ele simplesmente montou uma thread em seu perfil no X (antigo Twitter), no qual aponta os indícios de que a mineira já sabia, qual cama escolher. Na dinâmica, os participantes precisavam escolher uma das camas onde estaria a plaquinha que o levava direto para a liderança.

O primeiro a escolher foi Davi, e ele optou pelo número 2. Nesse momento, Giovanna teria dado um leve sorriso pela escolha do rival no jogo. Na sequência, foi a vez de Giovanna que decidiu pelo número 6 e ela anda até a cama “dando pulinhos”, como se já soubesse que acertaria na escolha. De fato, Giovanna foi certeira e conseguiu o prêmio.

Mais um indício disso, é quando o usuário do X mostra que Fernanda teria visto a placa na cama e indicado o número para a amiga, mostrando a camisa e fazendo um gesto com as mãos. O internauta ainda publicou um vídeo em que Raquele comenta sobre a Fernanda dar ênfase que “queria ter falado pra ela que era o número 6”. Por fim, ele diz que Giovanna já tinha visto a plaquinha na cama antes de começar a prova.