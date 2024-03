BBB 24: Fernanda pede para Mc Bin Laden trocar de nome

Fernanda conversou com MC Bin Laden e sugeriu uma mudança do seu nome artístico, de acordo com a sister, o nome do cantor fazia referência ao terrorista que faleceu em 2011. Alguns internautas já vinham chamando a atenção pelo nome do artista estar nos trending topics do Twitter e os de fora não entenderem a relação.

“Pelo amor de Deus troca esse nome, é pesado amigo, tocou avião naquela porra lá”, disse ela.

Bin Laden ainda completa: “Não precisa tocar nesse assunto”. Será que vem mudança por aí?