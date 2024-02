BBB 24: Deniziane, Fernanda e Matteus. Quem sai?

Gente, tá certo isso? Minhas amigas do Leblon se juntaram na minha cobertura para ver a formação do paredão do BBB 24, ontem (18). Acontece que teremos Deniziane, Fernanda e Matteus disputando uma vaga no reality. Jurava que teria participantes mais polêmicos.

Raquele indicou Deniziane direto ao paredão. Em seguida, o anjo autoimune Michel precisou indicar alguém direto e optou por Lucas Henrique.

Os dois mais votados pela casa estavam no paredão. Fernanda recebeu 10 votos, e Matteus 3. Lucas Henrique, Fernanda e Matteus disputaram a Prova Bate e Volta. O professor de educação física levou a melhor e se livrou da berlinda.