BBB 24: Deborah Secco se pronuncia após não ser reconhecida por Davi

Davi deu o que falar no BBB 24 ao não reconhecer Deborah Secco, que invadiu o reality da Globo na quarta (28). O brother não a reconheceu e chegou a comentar com os seus amigos que não sabia que ela era. A atriz disse que não se incomodou com o fato de não ser reconhecida e que está tudo bem.

Depois que ela foi embora, Davi confessou que não conhecia a atriz e chegou a pensar que ela fosse uma nova intercambista do reality: “Para mim, ela era uma participante estrangeira, de outro país, assim, então eu fiquei sem reação. É normal”, explicou o baiano para alguns colegas de confinamento.

A revelação chocou os internautas, e um usuário quis saber se Deborah ficou incomodada com o fato do motorista de aplicativo dizer que não a conhecia. “Você se incomoda do Davi falar que não te conhecia? Sinceramente…”, escreveu um fã. A artista logo respondeu: “Não me incomodo nenhum pouco. Não é porque sou famosa que as pessoas são obrigadas a me conhecer… tá tudo bem rs”, garantiu.