BBB 24: Davi fala pela primeira vez sobre a vitória: “Batalhei e lutei”

Davi levou a melhor no BBB 24 e tornou-se milionário! Ele recebeu mais de 60% dos votos do público para ganhar o prêmio de R$ 2.920.000 após disputar a final com Isabelle e Matteus. Logo depois do anúncio, ele foi entrevistado por Ana Clara no canal Multishow.

“Batalhei e lutei, não desacelerei. Estava na expectativa de ser campeão. [A vitória] Foi muito além, ultrapassou as barreiras”, contou ele, e completou: “Toda a minha luta, minha garra, eu não parei em nenhum momento. Eu não desisti”.

Então, ele comentou que está grato por sua torcida. “Eu estou muito sem palavras para agradecer. O brasileiro acredito em todos os momentos em mim. Em nenhum momento eu deixei de me entregar”, declarou.

O brother ainda afirmou que vai se casar com Mani Reggo e vai comprar uma aliança nova, afinal, ele ganhou a edição.