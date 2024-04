BBB 24: Buda sobre divórcio de Camila: “Não fazia ideia”

Buda conversou com Ana Maria Braga e falou sobre o seu divórcio com Camila, sua ex-noiva. O ex-BBB 24 ressaltou que ainda pretende falar com ela para que os dois resolvam da melhor forma a situação.

“Não fazia ideia. Passou pela minha cabeça, pensei milhões de possibilidades, são várias coisas, você até tenta se apegar a alguma, só dava para resolver quando eu saísse”, disse.

Buda ainda completa: “Só ela sabe o que ela sentiu e como sentiu. Não cabe a mim julgar, ela tem que sentir da forma que acham que deve. A gente vai ter a oportunidade de conversar e tentar se acertar de alguma forma para ser bom para mim e para ela.