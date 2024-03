BBB 24: Boninho interfere no jogo duas vezes na mesma noite: “Mimimi de agressão não existe”

O Big Boss está nervoso com o bate-boca dos brothers diante da expulsão de Wanessa Camargo do reality da Globo. Boninho surgiu duas vezes na mesma noite após os brother discutirem a expulsão da cantora e uma briga generalizada se instalar na casa.

“Não é você que decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é que decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado”, avisou Boninho.

A bronca, no entanto, não parou por aí. Ao longo da madrugada, Boninho precisou deixar um segundo alerta sobre o assunto. “Mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que tem uma relação física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. Acender a luz do quarto, roubar comidinha do amiguinho, botar uma cadeira no caminho, o problema não é nosso”, iniciou o diretor do programa.

E completou: “O que nós iremos avaliar é agressão física, que pode ser pequena, grande, média, de acordo com a relação que vocês têm com a pessoa. Susto, que alguém bater com a mão, isso não é agressão física. Parem de mimimi, jogo que segue”, finalizou o aviso.