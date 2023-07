BBB 24: Boninho anunciar três times na casa

O Big Boss falou sobre a novidade da casa mais vigiada do Brasil e abre as últimas inscrições para o Sudeste hoje (10)

Boninho não descansa em serviço e mostra trabalho até nos finais de semana, né? O diretor do BBB anunciou que para o próximo ano, o reality terá três times e que as últimas inscrições para a região Sudeste serão retomadas às 10h desta segunda (10). Os grupos Pipoca e Camarote seguem sendo os principais, mas vai surgir mais um time no meio dos dois.

Conforme o diretor do programa, o terceiro grupo se chamará ‘Puxadinho’. A novidade foi divulgada na nova rede social ‘Threads’.

Laís Caldas, ex-BBB, ainda comentou que o ‘Puxadinho’ poderia ser composto por ex-participantes do programa. Será?