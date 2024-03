BBB 24: Beatriz recebe punição gravíssima após derrubar Sabrina Sato

Bia do Brás não escondeu sua emoção quando viu que Sabrina Sato estava na sala do BBB 24. A vendedora derrubou a apresentadora com um abraço e os internautas foram à loucura pedindo a expulsão da sister do reality. Boninho tomou sua posição e deu uma punição gravíssima para a sister, assim como para Alane, que também participou da ação.

“Quando a gente tem um convidado na casa, a senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes que tem que se controlar na frente de outras pessoas. A senhora poderia ter machucado alguém. Isso não pode acontecer”, manifestou a direção do reality.

Beatriz recebeu uma punição gravíssima no BBB 24 e perdeu 500 estalecas. Já Alane também participou da ação e foi punida com menos 200 “moedas”.