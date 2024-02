BBB 24: Beatriz, Alane, Juninho e Isabelle. Quem sai?

Eita! Mais um paredão na casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, Beatriz, Juninho, Alane e Isabelle disputam o primeiro paredão com voto para eliminar do BBB 24.

Beatriz foi a indicada direto pela líder Fernanda. Dividida em dois grupos, a casa indicou Juninho e Alane na dinâmica de votar aberto no grupo oposto. O grupo composto por Alane, Beatriz, Davi, Deniziane,Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa teve Juninho como o mais votado do outro grupo.

Já no grupo de MC Bin Laden, Juninho, Pitel, Lucas, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin, houve empate entre Alane e Isabelle. A líder precisou desempatar e optou por indicar Alane. Isabelle e Marcus Vinícius foram os mais votados na dinâmica individual. Marcus Vinicius se livrou da berlinda no Bate e Volta.