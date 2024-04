BBB 24: Aos prantos, Davi faz desabafo comovente: “Difícil se ver de frente para um sonho”

Davi não escondeu a emoção ao dividir com Isabelle detalhes sobre a sua história e suas vivências. O baiano ressaltou que está de frente para um sonho e que não é fácil estar nessa posição.

Durante o papo, o motorista de aplicativo relembrou momentos difíceis que já enfrentou, e falou sobre ter prometido para a mãe que iria ser médico. “É difícil você se ver de frente para um sonho”, começou ele. “O sonho está ali, Isabelle”, continuou o brother.

“Pobre. Eu já vendi água, já vendi picolé no ônibus. Tinham dias que eu ficava com o pé preto. Eu criança. Eu deixei de estudar para trabalhar”, contou o baiano. “A gente está concorrendo a um prêmio que pode mudar a nossa vida. No fundo tem um barranco. Toda a vez que chove a terra cai”, revelou. Ao ouvir o desabafo do amigo, Isabelle afirmou que a mãe dele está muito orgulhosa. “Um dia eu vou ser médico e vou dar orgulho a senhora”, garantiu ele.