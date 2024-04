BBB 24: Alane surta ao ser eliminada e Tadeu Schmidt dá conselho ao vivo: “Por favor!”

Vish! Alane não teve a melhor reação ao ter o seu nome revelado por Tadeu Schmidt como a última eliminada do reality da Globo antes da grande final do BBB 24. Ela teve um tipo de surto ao receber a notícia e começou a bater em si mesma enquanto chorava. Então, os outros participantes foram tranquilizá-la.

Enquanto chorava, Alane disse: “Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe”.

O apresentador ainda a tranquilizou: “Que prazer te receber aqui! Eu só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. A tristeza é normal. Mas vergonha jamais! Seus dias foram lindos lá dentro. Péssima você nunca será! Sua mãe está morrendo de orgulho de você! Está sim, eu estou falando e eu sei. Não fale o contrário, por favor. Não diga que você vai se esconder! Você vai aparecer como nunca! Você já apareceu e apareceu lindamente. Então você não vai se esconder. Você não é vergonha, você é um orgulho e você tem tudo para viver uma coisa linda daqui para a frente. Por favor, nunca mais diga isso de você. Eu não admito que fale assim da minha Alane”, afirmou ele.