BBB 23: Tina quer que o próximo eliminado seja Fred Nicácio, “Cascavel, que muda de pele o tempo inteiro”

Depois de ser eliminada do reality, a musa participou do programa ‘A Eliminação’ com Bruno de Luca e Ana Clara

Sem papas na língua! Tina fala o que pensa sem dar rodeios. A última eliminada do reality fez suas apostas em quem acredita que deve ser eliminado no novo paredão. Ela não deixou de citar Fred Nicácio e ainda o chamou de cascavel. “Pra você, que teve oportunidade de sair no Paredão Falso e obter informações privilegiadas, custava mostrar para alguns brothers as suas armas? Custava você se posicionar no jogo de forma assertiva, como talvez o público desejava?”, iniciou. Tina ainda completou: “Fred, você não sai somente hoje, como também não ganhará todo e qualquer valor acumulado porque você é uma cascavel, que muda de pele o tempo inteiro. Então, seu eu te amo, está tudo bem, você sai hoje da casa BBB 23”.