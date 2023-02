BBB 23: Tina diz que Cara de Sapato é mentiroso: “Eu não sou prioridade dele”

Tina reviveu um detalhe de quando Cara de Sapato foi líder na casa e acabou deixando a sister triste com suas escolhas

Tina não deixou de dizer o que pensa sobre Cara de Sapato no jogo da discórdia desta semana. A musa reviveu uma situação de quando o lutador foi líder e ainda disse que ele mentiu para ela na situação do cinema do líder, chegando a dizer que ela não era prioridade dele.

“Teve a situação do cinema do líder. Antes, a Key confirmou que ela e o Cowboy tinham sido os escolhidos pelo líder para o cinema, e eu perguntei para o Cara de Sapato e ele disse que ainda estava pensando. Esperei acontecer e realmente ele já tinha escolhido as pessoas. Isso deixou claro que eu não sou prioridade dele. Ele escolheu duas pessoas com quem ele tem afinidade no outro quarto. Ele mentiu ao dizer que estava pensando”, disse ela.

Sapato ainda rebateu as acusações: “Você de fato não é minha prioridade. Eu não preciso estar falando tudo para ninguém. A gente está jogando a dinâmica de grupo”.