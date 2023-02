BBB 23: Tadeu Schmidt dá bronca nos brothers ao vivo

Apresentador do reality perdeu a paciência com os participantes no jogo da discórdia

O jogo da discórdia no BBB 23 esteve quente essa semana, e não foi só por causa de Cristian não, viu? Tadeu Schmidt também estava bem nervoso com os participantes e teve que dar um puxão de orelha ao vivo em todos eles, interrompendo o jogo da discórdia. O apresentador disse que os participantes estavam fugindo do objetivo do jogo e que os conflitos precisavam ser expostos.

“Antes de continuar, só falar uma coisa para vocês: aqui é o Jogo da Discórdia. Não é Jogo do Elogio, e também não é o jogo de fazer as pazes. Então, por favor, não é para fazer… Gabriel, não é para fazer isso de dar um recado. Você pode dar o recado para a casa no momento em que quiser, o dia inteiro. Pode pedir para todo mundo fazer aquilo que você acha melhor em qualquer momento do dia. Sapato também pode fazer elogio para Amanda em qualquer momento do dia. Agora é o Jogo da Discórdia, é dar a flechada e é isso que a gente vai fazer”, afirmou.

Cara de Sapato ainda justificou a sua decisão. “Desculpa, Tadeu, mas eu estava tentando fortalecer um argumento sobre a Amanda para vir com a questão do elo fraco”, afirmou ele. Na sequência, o apresentador continuou com o Jogo da Discórdia.