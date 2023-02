BBB 23: Saiba quem são os favoritos no reality da Globo

Pode ser cedo para dizer quem vai levar a bufunfa, mas o sites de fofoca pipocam nas apostas dos internautas

Iiih gente, já está na hora de começar a falar dos possíveis ganhadores do BBB 23? Sério? Os internautas já tem suas apostas firmes e eu não deixei de reparar os possíveis grandes nomes para levar a bufunfa milionária para casa. Aloca!

O jornal Extra aponta que mesmo com as interferências no programa, o jornalista Fred segue sendo uma das grandes apostas dos internautas, liderando a votação nas plataformas de apostas online.

A maior estrela até agora é Amanda que subiu diversas posições, ela se encontrava na penúltima posição e agora está no top 5 de favoritos do público. Domitila e Bruno são os piores posicionados.

No site Betano, Bruna Griphao saiu em disparada no início do reality, mas agora ela já é uma das piores posicionadas, junto de Cristian, que não tem o grande nome como vencedor do reality da Globo.

A disputa nos principais sites de apostas está entre Fred, Cara de Sapato, Gustavo e Amanda, que lidera o quarto lugar no PixBet. Ou seja, falta pouco para Amandinha virar o jogo e desfazer o pódio só de homens.