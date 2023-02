BBB 23: Saiba qual foi o recado de Tadeu Schmidt sobre liberdade religiosa

Apresentador soltou o verbo com os confinados depois de episódio de intolerância religiosa dentro da casa

Tadeu Schmidt teve que entrar no meio do jogo mais uma vez para alertar os brothers sobre a intolerância religiosa que virou assunto dos holofotes neste começo de semana. O apresentador ressaltou a liberdade religiosa de cada um e disse que cada um permanece com sua crença.

“Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, evangélico, gente acredita em tudo, tem gente que acredita em tudo, tem gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica a religião”, iniciou ele.

O apresentador ainda completou dizendo que cada um segue a sua crença, mas o que permanece é o respeito. “Todas as religiões tem o nosso respeito, todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior do que as outras, não tem religião do bem, não tem religião do mal, todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração, é assim no Brasil e é assim no BBB”, finalizou.