BBB 23: Ricardo (Alface) já beijou homens

Bruno, Ricardo e Sarah Aline trocaram experiências em uma conversa pra lá de quente

O que? Foi isso mesmo produção? Ricardo, o Alface do BBB 23, disse que já beijou homens. Em conversa com os brothers da casa ele abriu op seu coração e revelou que entendeu que nçao sente atração por pessoas do sexo masculino. Eita!

“Não foi por atração, não foi por brincadeira. Sempre me indagaram dizendo que eu era gay, e eu falei que não era, porque eu nunca tive atração por homens. Foi uma vez só. Sempre fiquei com esse questionamento. Na minha cidade não era comum você ver (gays). Nunca tive preconceito nem nada, mas era uma coisa que eu nunca via”, contou.

E ainda completou: “Nunca tive problema em olhar um homem e admirar a beleza dele. E tinha uma pessoa na pós-graduação que eu admirava muito. Não tinha atração nenhuma, não tive vontade de beijar de novo. Mas aconteceu o beijo, e eu queria. Mas eu percebi que não é algo que eu quero. Não senti atração, não bateu. Foi a pessoa que eu admirava mesmo, sempre achei muito bonito, a pessoa maravilhosa, um profissional incrível, mas não foi. Aí falei: ‘Velho, realmente não gosto’. E foi isso”, revelou.