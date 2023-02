BBB 23: Próximo paredão será quádruplo

Tadeu Schmidt explicará os detalhes da din mica ainda essa semana para os brothers e telespectadores

Não é de hoje que percebemos que essa edição do BBB está cheia de surpresas para os telespectadores e para os brothers que seguem o jogo de dentro da casa. Tadeu Schmidt contou que o próximo paredão que os brothers vão enfrentar será quádruplo e a formação da berlinda começou com o big fone atendido por Gustavo, que já está no paredão, indicando Bruno Gaga para acompanhá-lo.

Hoje (10), os brothers vão poder comprar o poder curinga em que o dono deverá indicar alguém direto ao paredão, sem direito de bate-volta.

No sábado (11), eles disputam o anjo em dupla e um dos integrantes ganha o carro e o outro a imunidade para se livrar do paredão, menos Gustavo e Bruno que já estão no paredão sem chance de retorno. No domingo (12), os participantes formam o paredão quádruplo.