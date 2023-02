BBB 23: Produção tira comida do quarto de Cezar Black

Líder da semana ganhou o monstro e teve que ter sua comida confiscada no quarto do líder

Pegou mal na internet! A produção do BBB 23 tirou toda a comida do quarto do líder Cezar Black. O líder da semana deu duro na prova de resistência e acabou ganhando o monstro da semana. A web foi à loucura, mas são as regras do jogo, né?

Após Ricardo (Alface) ganhar a prova do anjo, ele pode escolher os dois participantes para colocar o castigo do monstro, sendo assim o nosso líder foi direto para a xepa.

Mesmo estando na xepa e enfrentando castigo do monstro, ele pode aproveitar o quarto do líder.