BBB 23: Paula diz estar feliz com a saída de Cristian do reality

Ex-BBB usou os stories para comemorar a permanência de Alface na casa

Paula já está ganhando os corações dos internautas fora da casa mais vigiada do Brasil com a verdade. A musa comemorou a saída de Cristina do BBB e a permanência de Alface. Ou seja, já sabemos para quem vai a torcida da musa.

“Tô muito feliz, feliz porque Alface fica e feliz porque Cristian foi eliminado. Minha irmã está me cutucando aqui embaixo, só estou feliz”, disse ela.

Os internautas ainda apostaram que ela estava querendo biscoito nas redes sociais. O meu ditado é simples: quem não chora, não mama!