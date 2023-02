BBB 23: Paula chora ao falar de Cristian no jogo da discórdia

Sister pareceu muito abalada com o brother depois de descobrir que ele a usou por vantagem dentro do jogo

Paula deixou a noite do jogo da discórdia mais quente dentro do BBB 23, a sister puxou Cristina para chincha e lavou o seu colega de jogo. A musa acabou chorando na dinâmica da segunda (13) e disse que sentiu traída, relembrando diversas histórias que viveu com o gaúcho. Vale lembrar que ele se aproximou dela para tirar vantagem dentro do jogo.

“Eu vou de uma pessoa que eu adoro demais para uma pessoa que eu não consigo engolir. Eu vou falar diretamente nos olhos do Cristian. Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo. Você sabe disso. Vou usar um exemplo bem próximo, quando eu te falo de um possível contragolpe se o Gaga puxaria, a Key te salva? E você disse que talvez te salvaria. Mas não era do meu interesse saber do jogo de ninguém. Você nunca teve nada para me dizer de jogo. Você não tinha nada para me oferecer no jogo. Eu só vi que você ficava sozinho na casa e não se sentia confortável em estar dentro do seu grupo”, afirmou ela.

E completou: “Eu vou repetir: eu só queria te trazer para perto. É por isso que eu não consigo engolir. Eu escolhi confiar em você e não tive essa troca de volta. Saí de traidora no meu grupo porque queria te salvar. Hoje, se eu volto, a sua vida não vai ser fácil aqui dentro. Quero que você vá do céu ao inferno, como eu fui ontem. Quando você fala que o Brasil está vendo, eu espero muito que esteja vendo. Hoje eu não consigo mais engolir o Cristian”, finalizou.