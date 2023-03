BBB 23: Nicácio queima Guskey na fogueira: “Arrependimento”

Doutor do BBB 23 saiu no reality da Globo e disse que se decepcionou com tudo que viu sobre Key Alves e Gustavo agroboy

Olha ele! Fred Nicácio não está com medo de meter língua em Key Alves e Gustavo (já eliminado do BBB). O médico contou que se fez como escudo para o casal, mas se arrepende de ter feito isso quando deveria ter seguido sua intuição. “Como alguém consegue falar que ama e depois falar esse tipo de coisa? A Key por trás do só falava mal. Meu grande arrependimento foi ter depositado confiança em duas pessoas que não mereciam minha amizade, minha confiança e minha proteção”, disse. O muso ainda contou detalhes sobre a sua intuição dentro do game. “Eu me coloquei como escudo para que eles não recebessem pedradas. Deveria ter seguido minha intuição, mas como eu não via ações fica difícil agir com percepções”, finalizou.