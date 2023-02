BBB 23: “Muitas vezes me achei maluco”, dispara Cara de Sapato

Lutador contou que foi diagnosticado com Síndrome de Tourette quando ainda era criança

Foi a vez de Cara de Sapato usar o BBB 23 para desabafar sobre sua vida pessoal fora da casa. O muso do MMA disse que muitas vezes se sentiu maluco pelo seu diagnóstico de Síndrome de Tourette, dado quando ele ainda era criança. Para quem não sabe ele enfrentou algumas crises de ansiedade dentro do confinamento e recebeu a ajuda de Amanda.

“Por muitas vezes me achei maluco porque desde criança eu tenho tiques. Quando eu fui no médico, a gente já sabia. Eu fui a um neurologista. Meu pai me viu fazendo um negócio parado e só procurou tratamento”, desabafou o atleta.

O lutador ainda disse que viu saída na luta para lidar com o problema. “Na luta, eu desafoguei tudo e ganhei mais confiança”, revelou.