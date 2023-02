BBB 23: Mc Guimê revela o que faz para matar saudade de Lexa

Em conversa com os brothers da casa ele revelou que qualquer coisa olha para as tatuagens da perna para matar a saudade

Guimê tem os seus truques para matar a saudade da esposa, Lexa, e mesmo estando com saudade da artista ele conta que não quer sair da casa no momento. Em conversa com os brothers, o mc revelou que qualquer coisa ele olha para as suas tatuagens na perna e a saudade dá uma amenizada.

“Estava falando dessas pessoas esperando. Eu acredito que, isso também é uma imaginação nossa, que eu não sei como isso foi definido lá fora… Eu imagino que eles tenham escolhido ali as pessoas que eles sabem dos nossos laços”, iniciou.

E seguiu falando: “No meu caso, eu acredito que a minha esposa [Lexa] e talvez meu pai, tanto minha esposa quanto meu pai, meu pai tem a rotininha dele lá, então, talvez ele, por ele saber desse laço, ou às vezes minha mãedrasta junto com a minha esposa. A Lexa eu acho muito que vai estar, a não ser que ela tenha um compromisso sinistro, eu ia compreender também, mas acho que do jeito que ela é, ela para agenda, ela para as paradas todas pra colar”.

O cantor ainda finalizou o assunto dando uma solução básica. “Qualquer coisa eu olho pra tatuagem da perna, mas se ela estiver também, é o que você falou, vão dar esse amparo pra nós”, disse.