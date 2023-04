BBB 23: Marvvila é eliminada do reality

Com 16,95% dos votos a sister foi eliminada e perde a chance de levar a bolada para casa

Ah que pena, sinto que a competição pelo prêmio milionário no BBB 23 está chegando ao fim. Ontem (04), foi dia de dar adeus a Marvvila, que saiu da casa com 16,95% dos votos. Domitila, Larissa e Amanda seguem a competição e prometem chegar no pódio.

Para quem não sabe, já estamos no top 9 dentro de casa e tudo indica que a competição vale esquentar nos próximos dias. O que ainda não posso falar é quem vai levar a bolada da edição, porque o “ganhador” já variou diversas vezes.

Para quem não sabe, esse é o maior prêmio da história do BBB, após a eliminação o prêmio subiu para R$2,19 milhões.