BBB 23: Marília diz que a frase “sangue de Maria Bonita” é de sua autoria

Foi só Fred Nicácio sair para os ex-BBB ‘s saírem da casinha e resolveram se pronunciar diante de alguma coisa, né? Marília usou as redes sociais e disse que a frase famosa do reality sobre o “sangue de Maria Bonita” é dela e não do médico.

Pra quem não sabe a frase "EU TENHO SANGUE DE MARIA BONITA" é de minha autoria desde sempre antes do #Bbb23. Inclusive está no meu VT de entrada no programa.O Nicácio apenas usou a minha frase que eu disse lá na casa em um momento que eu estava triste, não foi criada por ele. — Marília Miranda 🐐 (@MariliaCabrita) March 1, 2023

Ela e Fred ficaram algemados no início do programa e os dois acabaram dando o que falar nas redes sociais por diversos atritos, principalmente pela energia forte de Fred que ousava em dizer que eles estavam recebendo hate por causa dela.