BBB 23: Larissa não deixa reality por causa de “agressão”

Tadeu Schmidt revelou desde o começo da edição do programa deste domingo (19) que iria resolver juntos ao brothers sobre o pós festa

O “after dos cria”, deu o que falar e nós sabemos que o pós festa do BBB 23 nesta sábado (18), deu o que falar nas redes sociais por causa do after. Na ocasião, os internautas apontaram que Larissa agrediu Fred, Boco Roso, e pediram a expulsão da musa. Tadeu Schmidt ressaltou que ela não seria eliminada do reality da Globo por causa do seu comportamento.

Tadeu reprisou a cena da “agressão” diversas vezes e mostrou que não houve tapa na cara. “Está na hora de conversar mais sério com a 5ª série B”, iniciou.

“Vou direto ao assunto, precisamos falar sobre o after dos cria, a farra é ótima, mas essa brincadeiras com muito contato depois de uma festa, tem tudo para dar errado. Uma reação de que não gostou da brincadeira, está faltando isso aqui para um acertar o outro e considerar agressão. Vocês sabem o que significa”

Tadeu ainda pediu cuidado. “Afterize com moderação”, finalizou ele.