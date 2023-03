BBB 23: Larissa é eliminada do reality

Com 66,75% dos votos Larissa está eliminada e Fred passa a jogar sozinho dentro do BBB 23

Viiish, quero ver como vai ser a vida do Fred agora que sua musa inspiradora saiu do reality da Globo. Larissa levou a pior na berlinda da semana do BBB e acabou dando adeus para os brothers e voltando para sua casa.

A morena saiu com 66,75% dos votos, enquanto Domitila, Cézar e Ricardo seguem na disputa pelo prêmio milionário.

Para quem não sabe, nas últimas semanas ela tinha dado o que falar protagonizando uma briga com Alface, em que ele acabou chamando ela de chata e os internautas comemoraram.