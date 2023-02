BBB 23: Larissa diz que poderia ter ficado com Cristian: “Gosto de homem diferente”

Em conversa com os brothers a sister revelou que ficava com um homem que pintava a unha

Iiih gente só agora Larissa foi falar que ficaria com Cristina? Devia ter falado antes, né? Para quem não sabe o muso disse que Larissa é uma das sister que faz o seu tipo. Em conversa com os brothers, ela revelou que gosta de homem diferente e que ficaria com o gaúcho que saiu do reality ontem (21).

“Eu dei um exemplo já pro Fred, por exemplo, eu ficava com um rapaz que pintava a unha, os meus amigos, pessoal: ‘Ai, nada a ver pintar a unha’, e eu achava bonito, entendeu? O Fred é nesse estilo, ele pintaria a unha”, disse ela.

Fred contou que ela contou que pegaria Cristian. “A gente estava falando do Carnaval, né? Ela: ‘Puts, nunca passei o Carnaval solteira’. Aí eu falei: ‘tenho uma notícia chata pra você, você vai beijar um cara só esse Carnaval também’. Aí ela: ‘Não sei, tem uns monstrinhos por aí’, olha as ideias, mano? O Black e o Cristian de Monstro”, revelou.

“Se eu quisesse, eu tinha ficado com o Cristian antes”, disse Larissa. Fred disparou: “Então vai lá, uai, clima bonzão”.