BBB 23: Key Alves sobre episódio de intolerância religiosa: “Respeito é respeito, mas não sou obrigada”

Jogadora de vôlei soltou o verbo para Cara de Sapato e Amanda

Sinto que vem hate e cancelamento vindo de foguete. Key Alves não aguentou e soltou o verbo depois de Tadeu Schmidt falar sobre o episódio de intolerância religiosa dentro do BBB. A musa disse que não é obrigada a ficar de bons amigos, afinal, ela não faz isso nem fora da casa.

Key sobre o recado de religião do Tadeu: “É inevitável quando a gente sente as coisas. Não vou ficar forçando uma parada que não tá dando pra mim. Não faço isso lá fora e nem aqui dentro. Ok, respeito, mas também não vou ficar forçando”. #BBB23



pic.twitter.com/auXRW06Tyl — CHOQUEI (@choquei) February 21, 2023

“É inevitável quando a gente sente as coisas. Não vou ficar forçando uma parada que não tá dando pra mim. Não faço isso lá fora e nem aqui dentro. Ok, respeito, mas também não vou ficar forçando”, disse.

Vale ressaltar que Cristian disse que Fred estava parado em frente a casa dela com Cowboy “fazendo as coisas dele”. Pra quem não sabe o médico é do candomblé e já chegou a citar seus orixás no programa.