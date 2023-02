BBB 23: Key Alves revela que nunca leu um livro

Jogadora de vôlei revelou para o seu affair que precisaria pegar prática pela leitura para conseguir ajudá-lo com as publicidades

Gente, isso parece aquelas histórias de filme, porque ninguém do meu grupo de fofoqueiras acreditou quando eu contei que Key Alves nunca leu um livro. A musa revelou, em conversa com Gustavo Cowboy, que precisaria pegar prática na leitura para ajudá-lo com os trabalhos de publicidade, afinal, ela nunca tinha pego um livro para ler.

“Eu fazia muito isso aí [trocava palavras]. Sabe como eu melhorei? Fazendo as ‘publis’, porque tinha que ler. Muita parada que tinha que ler. Mandam tipo um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. Não era tão conhecida e ficava ‘tem que ser certinho do jeito que eles querem’. E eu errava muito, fica nervosa. Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida, eu nunca li um livro. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?”, disse ela.

Claro que o assunto deu o que falar, assim como quando Kanye West disse que nunca tinha lido nenhum livro na sua vida inteira.