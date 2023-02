BBB 23: Key Alves revela que Larissa está interessada em Gustavo

A jogadora de vôlei está de olho no seu lancinho dentro do BBB e ainda chamou Larissa de “cachorra”

Quem ama cuida e tudo indica que Key Alves esteja apaixonada por Gustavo. Aloca! A musa investiu em uma nova vertente que deixa o jogo ainda mais animado: a de que Larissa estaria de olho no cowboy. A jogadora de vôlei chegou a chamar Lari de “cachorra” ao comentar que ela estaria de olho no seu namorado.

“Não é a primeira vez que peguei isso. Eu ia falar isso para você”, disse Key. “Mas eu não tenho culpa, não tem como expulsar. Hoje, ela deu uma secada”, afirma Gustavo. “Que horas?”, questiona a jogadora de vôlei. “Lá no sofá, a hora que eu estava assim”, disse ele. “Está vendo que não tô louca?”, dispara Key.

Ela ainda completou: “Bicho, olha isso, aí ela catar as coisas dela, ficava lá olhando ele tomando banho e conversando com ele! Não adianta, sinto cheiro de cachorra no ar”, disse. Mas o que ela não sabe é que em um episódio ele aproveitou para dar uma apalpada em Larissa quando ela estava na cama com Fred.