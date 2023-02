BBB 23: Key Alves revela que já pegou mulher

Jogadora de vôlei disse para o seu companheiro de reality que ninguém da família sabia e que ela nunca falou abertamente sobre o assunto

Eu disse para vocês que Key Alves trata sua vida como um livro aberto dentro do BBB 23. A musa revelou que já pegou mulher e ainda disse para Gustavo Cowboy que ninguém de sua família sabia das brincadeiras bobas e gostosas que a musa trocou com outra pessoa do sexo feminino.

“Lembrei de um segredo, nem minha família sabe”, iniciou. “Não vou falar, tem muita gente assistindo…”, disse. Gustavo então tentou arrancar o segredo da sister. “Não é coisa que você já aprontou com outro cara não, né?”, questionou.

“Vou falar, não tem que ter vergonha. Eu já peguei mulher, ninguém sabia. Falava pra todo mundo que não. Agora todo mundo já sabe que eu peguei”, disse ela.