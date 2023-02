BBB 23: Key Alves, Gustavo e Cristian podem pegar 5 anos na cadeia

Intolerância religiosa dentro do reality pode ser penalizada com a prisão quando eles saírem da casa

Socorro! De acordo com Gabriel Perline os BBB´s que se envolveram no assunto de intolerância religiosa dentro do BBB 23 podem ir para a cadeia quando saírem do reality. Tudo começou a engrossar em um diálogo entre Kel Alves, Gustavo e Cristian (já eliminado) onde eles falam de um possível medo “das coisas de Fred”, que acredita no Ifá, de origem nigeriana.

A equipe de Fred ainda fez uma nota de repúdio e disse que vai tomar as medidas judiciais cabíveis diante do crime de intolerância religiosa. Ou seja, vem chumbo grosso vindo aí e os brothers podem se preparar.

Os comentários cabem na Lei 14.532/23 que protege a liberdade religiosa e pode render de 2 a 5 anos de cadeia para quem resolver ferir os direitos de liberdade de cada um.